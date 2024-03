Al contestar si Rusia está dispuesta a negociar con Ucrania, Putin enfatizó: estamos listos para negociar, pero no queremos negociaciones acerca de no sé qué ocurrencias (del presidente ucranio, Volodymir Zelensky) después de ingerir narcóticos, sino basadas en las realidades que se han configurado, como se dice, sobre el terreno ; esto es, a partir de que se acepte que Rusia no va a entregar ni un centímetro de territorio ucranio conquistado. También sería necesario que le otorguen garantías vinculantes de que no volverán a engañarnos, como (Ucrania y Occidente) han hecho tantas veces .

Señaló también que el Kremlin no va a consentir que ningún país rebase las líneas rojas de Moscú. “Rusia no tendrá líneas rojas en relación con los países (europeos que demandan medidas más drásticas como el envío de tropas a Ucrania) que dicen no tener líneas rojas respecto a Rusia, pero los que saben que habrá consecuencias, se comportan de forma más moderada (teniendo en mente a Alemania, que rechaza suministrar sus misiles Taurus) y es lo correcto”, aseveró.

De acuerdo con el presidente ruso, el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN carece de sentido. ¿Para qué lo hicieron? Honestamente, no lo entiendo. Es un paso absolutamente sin sentido desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales , indicó, y explicó que ahora Rusia se verá obligada a desplegar tropas y armamento en la frontera con Finlandia. Les corresponde a ellos decidir y tomaron esa decisión. No teníamos tropas ahí, ahora las tendremos; ahí no había sistemas de destrucción masiva, ahora habrá , sentenció.

Sostuvo que Rusia no tiene intención de interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y reiteró que le da igual con qué inquilino de la Casa Blanca tendrá que tratar después de los comicios de noviembre de este año, y volvió a advertir que tampoco permitirá ninguna injerencia foránea en los comicios presidenciales rusos.

Putin concluyó la entrevista convencido de que está haciendo lo correcto, en beneficio de nuestro pueblo , pues si no podemos defendernos, nadie nos va a tener en cuenta y las consecuencias podrían ser catastróficas para el Estado ruso .

Agresión a opositor

Desde Vilna, capital de Lituania, llegó la noticia de que la noche del martes Leonid Volkov, durante muchos años colaborador estrecho de Aleksei Navalny, líder de la oposición al Kremlin muerto en prisión el pasado febrero, sufrió una agresión al estacionar su coche junto a su casa, cuando un individuo no identificado le roció el rostro con gas lacrimógeno y lo atacó con un martillo, propinándole al menos 15 golpes en las piernas.