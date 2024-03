▲ Sergio Hidalgo y Rubén López Barrera, ex directivos de Aleatica (antes OHL México), junto a sus abogados, a su salida del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Foto Israel Dávila

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 29

Almoloya de Juárez, Méx., El juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano, determinó la no vinculación a proceso penal de cuatro ex funcionarios mexiquenses y tres ex directivos y miembros del consejo de administración de la empresa Aleatica (antes OHL México), a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) había imputado el delito de explotación ilegal de un bien de la nación, por el caso del Viaducto Bicentenario.

Aunque el juez admitió que la empresa Aleatica nunca obtuvo una concesión expedida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para explotar el Viaducto Bicentenario, indicó que en octubre de 2021 la propia SICT convalidó la explotación de esta vía por dicha empresa, mediante un acuerdo de cooperación que se signó con el gobierno del estado de México.

Con esta determinación fueron exonerados Andrés Oteyza y Sergio Hidalgo, ex directivos de Aleatica, y el actual presidente, así como Ernesto Némer Álvarez, secretario general de Gobierno durante el sexenio de Alfredo del Mazo; Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad; Tomás Angulo Lara, director del Sistema de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos, y Joaquín González Bezares, director de la Junta de Caminos, quienes firmaron el primero de octubre de 2021 el acuerdo de cooperación con la SICT mediante el cual se regularizó la operación y explotación del Viaducto Elevado.