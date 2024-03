No fue secuestro porque no pidieron rescate; fue una especie de advertencia por lo que yo escribo, por lo que digo , apuntó Barrera en entrevista.

Hasta la tarde de ayer Barrera no había declarado ante la Fiscalía del Estado (FE).

Por la mañana, el gobernador Enrique Alfaro sostuvo en conferencia de prensa que estuvo al pendiente del asunto e incluso canceló su agenda del martes.

Se hizo un gran trabajo por parte de (el centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo de Jalisco, denominado) Escudo Urbano , que obtuvo información para identificar dónde estaba el vehículo del periodista, afirmó Alfaro, quien agregó que ese mismo sistema de videovigilancia permitió encontrar el automotor con el cual se privó a Barrera de la libertad.

Aclaró que la FE mantendrá abierta su investigación sobre el caso, aún si la atrae la FGR, y no se va a detener hasta dar con los responsables y entender qué sucedió .

Alfaro comentó que no fue un secuestro, pues no hubo petición de rescate; no fue un robo, no fue un intento de homicidio. Fue otra cosa y necesitamos que la investigación avance, conocer el testimonio de Jaime en la fiscalía (estatal) .

La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebraron la liberación del periodista; asimismo, pidieron que las investigaciones continúen.

En tanto, la fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores, Berenice Lucero Romo, fue reportada como desaparecida la noche del martes en Tlaquepaque. Ayer por la tarde, sin ofrecer pormenores, la FE informó que fue localizada sana y salva.

(Con información de Gustavo Castillo)