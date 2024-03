A preguntas de un reportero de Tv Azteca –propiedad de Salinas Pliego– en la conferencia de ayer en torno a la situación de inseguridad y sobre cifras sobre las desapariciones de personas, el mandatario dijo no tenerlas en la mente y se comprometió darlas en unos días.

Espero que antes de terminar (el sexenio) los magistrados de ese tribunal donde está el juicio sobre este asunto, que son impuestos no pagados y litigados desde la época del presidente (Vicente) Fox, yo espero que ya los magistrados (resuelvan) .

Ni modo que no van a poder en seis meses resolver, aunque hay tácticas dilatorias , señaló en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Manejo muchos datos, bastantes, pero no tantos, o sea, para tener así preciso. Además, en (Tv) Azteca están en contra de nosotros y si yo te doy un dato mal me expongo a que me exhiban. Mejor el lunes aquí informamos con precisión .

Aunque, ante esas interrogantes, no desaprovechó para hacer una acotación. Por cierto, hay dos tipos de delincuencia y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque las dos perjudican: la delincuencia organizada y la de cuello blanco, y esa también perjudicaba mucho a la sociedad porque, si se dedicaban a robar o no pagaban impuestos, entonces se debilitaba la hacienda pública .

Presentó una vez más el listado de las grandes empresas que fueron beneficiadas con la condonación de impuestos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.

De acuerdo al listado, a Televisa se le condonaron 20 mil 488 millones de pesos; a Banamex, casi 16 mil millones; más de 12 mil millones a Cemex; 10 mil 292 millones a Grupo Carso; a ICA, 7 mil 827 millones; a Grupo Salinas, 7 mil 775 millones, y a Inbursa 7 mil 344 millones de pesos.

No hay que echarles la culpa a ellos (a los empresarios), es que era legal, porque podía el presidente. Claro, era legal, pero al mismo tiempo era inmoral.