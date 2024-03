Dos días después de dar la campanada al eliminar en la tercera ronda a Novak Djokovic, Luca Nardi volvió a la realidad de un número 123 del ranking. El golpe se lo asestó Tommy Paul, jugador emocionalmente frío que no tuvo dudas al enfrentar a un rival que venía de protagonizar semejante gesta.

El tenista de Moscú domó el viento de la pista hasta registrar apenas cinco errores no forzados (por 14 de Dimitrov) frente a un rival que lo acababa de eliminar en noviembre en el Masters de París.

En la rama femenina se vivió la mayor sorpresa con la eliminación de Aryna Sabalenka. La figura bielorrusa, segunda del ranking mundial, sucumbió ante la mejor versión de la local Emma Navarro 6-3, 3-6 y 6-2.

La salida de Sabalenka deja al certamen con sólo tres integrantes del top 10 de la WTA: Iga Swiatek (1), Coco Gauff (3) y Maria Sakkari (9).

Este año no me sentí lo mejor posible en estas pistas , recono-ció la vigente subcampeona. Pe-ro no pasa nada. Así es el tenis. Aprendemos y seguimos adelante .

Gauff, la joven estrella del tenis estadunidense, no dio espacio a la sorpresa al barrer a la belga Elise Mertens por 6-0 y 6-2 en 66 minutos.

La vigente campeona del Abierto de Estados Unidos festejó su cumpleaños 20 con una actuación implacable ante una rival que venía de batir a la ex número uno mundial Naomi Osaka.