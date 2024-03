Ahora piden más acrobacias en la lucha. Sólo el peleador sabe a lo que se expone; muchas veces subí al ring ya sin pensar en lo que pudiera pasar , dice El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México. Aquí tampoco hay sueldo fijo ni seguro, por eso a todos les digo que ahorren o pongan un negocio; si no pelean, no van a comer , agregó.

▲ El gladiador de 22 años, promesa del llamado arte del pancracio, pasó 10 días hospitalizado antes de fallecer por una caída durante una función en Monterrey. Foto @reydestroller

Nosotros no tenemos seguro social, una pensión ni un retiro. Si me sucede algo en la arena, el promotor debe hacerse responsable, tendría que pagar la rehabilitación, aunque no me vaya a indemnizar , resume El Fantasma, voz autorizada con más de 40 años de profesional.

Ahora, al frente de la Comisión de Lucha de la Ciudad de México, reconoce que muchos de los accidentes arriba del ring se deben a la falta de preparación por parte de los peleadores, así como por la ausencia de exámenes médicos.

En mis tiempos, mínimo para ser profesional pasábamos entrenando todos los días más de tres años. Ahora los jóvenes tardan seis, ocho meses y ya quieren subir al ring. Siempre les he dicho a todos, prepárense física y mentalmente. Un movimiento mal hecho, por mínimo que sea, puede terminar en un accidente muy grave , apuntó.

En la Comisión de Lucha pedimos que tengan sus exámenes médicos, sobre todo el electrocardiograma. A veces se molestan, pero es por su bien , añadió.

Rey Destroyer no ha sido el único en morir por la lucha. En los casos más recientes, se recuerda el fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo en 2015, tras un impacto con el cuello sobre las cuerdas, así como el infarto que sufrió Silver King durante una pelea en 2019, en Londres. El deceso de La Par-ka en 2020 por una lesión cervical tras una acrobacia, también es otra de las escenas más estremecedoras.

Asumir gastos tras lesiones

Death Magic, proveniente de Ciudad Nezahualcóyotl, es uno de los luchadores que ha ganado reflectores en la zona metropolitana. Sin embargo, se enfrentó hace un año con la desazón de una lesión que lo llevó a reflexionar sobre la realidad de este deporte.

En un entrenamiento cayó mal y sufrió una fractura de clavícula. Buscó atención médica en distintas clínicas, pero no recibió la ayuda adecuada por falta de material y camillas. Así, recurrió a un hospital particular, donde fue operado. La cuenta de gastos fue superior a los 60 mil pesos, más terapias y medicamentos.

A veces ni nos pagan lo que prometen, mucho menos nos dan un seguro. Si nos llegamos a torcer o tenemos una mala caída, suele haber un compañero que sabe sobar, el llamado huesero, y ahí más o menos nos acomodan. En el momento, dentro de la arena, te pueden dar una atención, ya saliendo, tú eres responsable de lo que te pase.

–¿Cómo ves la iniciativa de ley para establecer un salario base y seguro social en el deporte profesional?

El seguro sería un buen respaldo, si necesitamos puntadas en la cabeza o una fuerte lesión, eso nos ayudaría. Sería bueno para todos, porque incluso ahora los referís han sufrido accidentes. Muchas veces las cuerdas o tablas del ring están mal. Además, la ganancia que tenemos varía, a veces nos pagan por taquilla, en otros casos sí tenemos una garantía , detalló.

–¿Por qué seguir en un deporte de tanto riesgo y sin respaldo?