Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 33

Militantes, simpatizantes y candidatos del PRI en la capital presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en contra del ex alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, al igual que contra su ex secretario particular, Jesús Arrieta, por agresiones y la violencia que han sufrido en actos proselitistas.

Tania Larios, secretaria general de ese partido, informó que acudieron a denunciar contundentemente la violencia que se ha vivido en Cuajimalpa , por la cual Sergio Rivera perdió la vista, al mandarlo golpear el pasado 10 de diciembre .

Al próximo candidato por el distrito 20, Rafael Montiel, le clausuraron la casa de su madre “y nos han violentado cuando estamos en campaña y recorriendo las calles con los aspirantes a diputados federales.

Estamos hartos de estos hampones porque está claro que el autor intelectual es Adrián y el autor material de todas sus fechorías es Jesús Arrieta , por lo que exigió justicia y seguridad para los jóvenes, militantes y candidatos.