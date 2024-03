Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 14 de marzo de 2024, p. 32

Vecinos de las calles Sur 28 A y Sur 30 en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, confirmaron que aún no se resuelve el suministro de agua potable por medio de la red hidráulica, ya que la madrugada de ayer nada más recibieron durante dos o tres horas un hilito , además de que una sola pipa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no fue suficiente para llenar sus ollas, cubetas, tambos, cisternas y todo lo que pudieran usar para almacenarla, a lo que se suma que la que reciben no es clara, se ve sucia .

Sandra Maldonado, residente de la colonia desde hace 62 años, no descartó que los vecinos hagan una protesta que incluya el bloqueo al Periférico Oriente en caso de que no se resuelva el desabasto que sufren desde hace siete años.

En entrevista, comentó que los habitantes afectados de la zona oriente somos los olvidados de la alcaldía Iztacalco, vivimos en la colindancia con Iztapalapa, pero nos tienen sin atención; es un problema que tenemos desde hace años .

Agregó que desde hace tres semanas las casas de los vecinos no reciben nada de agua, por lo que la noche del martes se reunieron en la calle Sur 30 con la finalidad de realizar un cierre vial.