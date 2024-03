Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de marzo de 2024, p. 9

Morena y la oposición protagonizaron otra confrontación verbal durante la sesión de ayer del Senado, luego de la insistencia de legisladores panistas y priístas de una supuesta protección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al crimen organizado y descalificaciones a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

No se hagan pendejos ni quieran engañar al pueblo de México; los cómplices del crimen organizado son ustedes; se los dejó de herencia García Luna. ¿Que no les da vergüenza? Qué cínicos son , les gritó desde tribuna Lucía Trasviña (Morena), después de exigirles no enturbiar el proceso electoral.

Ustedes se revuelcan en el fango, pero los vamos a derrotar, porque son unos asquerosos , insistió; los llamó cabrones y les preguntó si en Guanajuato, uno de los estados más violentos del país, el gobierno panista también está involucrado con el crimen organizado.

La respuesta de Trasviña se dio después de que la oposición insistió en acusar a Morena de tener nexos con el narco y de corrupción. Empezó la panista Mayuli Latifa Martínez, quien sostuvo que hay “una red de tráfico de influencias “en las obras del Tren Maya, sobre todo en el tramo de Tulum a Chetumal. Sostuvo que se daña el medio ambiente, porque no hay controles de calidad. Ya basta de tanta corrupción e idiotez en Morena , espetó, y a ellos se sumó su correligionario Víctor Fuentes.