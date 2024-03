Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de marzo de 2024, p. 7

Sin mencionar nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de hipócritas a los candidatos a la Presidencia que por un lado firmaron el Compromiso por la paz promovido por la jerarquía católica, pero por otro incitan una guerra sucia en el contexto electoral.

“Todos los partidos, candidatos, servidores públicos, estamos obligados a actuar con rectitud de manera pacífica, a actuar con integridad, con ética. ¿Pero qué van a estar de hipócritas algunos firmando ahí, si por atrás están ordenando que haya guerra sucia? ¿Para que tirar la piedra y esconder la mano?”, señaló el jefe del Ejecutivo al responder a preguntas sobre el tema en la mañanera de ayer.

A la par, se dijo en desacuerdo con el diagnóstico en torno a la inseguridad en el país presentado por la Iglesia. No estoy de acuerdo con eso. Desde luego respeto mucho a las iglesias, soy muy respetuoso de todas las creencias, pero políticamente no estoy de acuerdo que se quiera crear un ambiente que no existe. Traigo otros datos .

Presentó cifras sobre homicidios y aseguró que su sexenio cerrará con una incidencia incluso menor a la que estimaba: Planteé 20 por ciento menos en homicidio, pero si seguimos como vamos, podemos lograr llegar a 25 menos .