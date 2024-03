El jefe del Ejecutivo acusó al Poder Judicial no sólo de planear la nulidad de la contienda del 2 de junio, sino de afectar su libertad de expresión, su derecho de réplica.

Bueno, la libertad de expresión por supuesto que se valora en esta institución, pero quienes somos servidores públicos tenemos algunas restricciones, que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, sino con las responsabilidades que tenemos como servidoras y servidores públicos, y eso aplica para todos, incluso para las magistradas y magistrados.

Subrayó que el Tribunal no es un actor político ni está en campaña.