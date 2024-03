Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de marzo de 2024, p. 3

El policía estatal al que se le identifica como el responsable del asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta se dio a la fuga. Se encontraba en arresto domiciliario a la espera de la orden de aprehensión, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras ofrecer que no habrá impunidad, consideró que es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y los intereses que están de por medio. Vamos a hacer la investigación a fondo y se intensificará la búsqueda de este policía .

El Presidente admitió que en la evasión del policía sin lugar a dudas hubo complicidades porque se encontraba en tránsito de la entrega del presunto responsable de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso. Pidió que la población colabore con las autoridades para localizar al policía que se fugó.

–¿Dónde estaba?

–En Chilpancingo. Tenía comisiones. Ya se había dado la instrucción de que se le arraigara, se estaba en espera de la orden de aprehensión, pero le avisaron o decidió fugarse.