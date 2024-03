C

omo no sabía de qué escribir, me puse a hacer poemas, según eso. Ahí les van:

Yo quise ser infeliz / y lo logré. Fue perfecto / mi trabajo. Surtió efecto. / No tuve el menor desliz. / Ay, san Francisco de Asís, / asísteme, por favor. / Ora quiero ser amor. / Ayúdame a conseguir / eso, aunque me haga sufrir. / Ayúdame a ser mejor.

Otrita décima: Ya hice y deshice, ya fui. / Ya viví y me desviví / por vivir. Ya me despido. / Ya hice demasiado ruido / por dizque ser musical. / Vaya, caray, qué animal / salí. Sí, me estremecí / al decirlo, cómo no. / Pero fui, y así soy yo. / ¿A poco no, a poco sí?

Y abusando un poco del respetable, otra más: Del dolor yo no me ocupo, / aunque él se ocupa de mí. / Algo me sabe o me supo. / Yo no lo sé, me perdí. / Pero este dolor me quiere, / bien lo sé, porque me hiere / casi en verdad sin medida. / Este dolor me da vida / y me mata y me requiere / y yo no hallo la salida.

Y ora en lo que llaman verso libre (verso libre no hay, entiéndase eso): Con que yo me quiera / es suficiente, decía mi madre, / orgullosa y amargada. / Pero tenía razón, toda la razón / del mundo, ya que no tenía, / a esas alturas ya no, / el amor de mi padre, zonzo él, / que la desperdició y se desperdició / y nos desperdició.