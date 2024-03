S

ólo una catástrofe de proporciones inimaginables podría producir una megadevalución del peso en los meses que restan del sexenio. La principal línea de defensa de nuestra moneda son las reservas internacionales del Banco de México. Han alcanzado la cifra de 216 mil 800 millones de dólares, después de que en la semana que concluyó el 8 de marzo entró un río de 2 mil 898 millones. No tiene precedente. En varias ocasiones sus arcas han quedado vacías, la fecha más reciente fue cuando el error de diciembre , del cual se culpan recíprocamente Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. El entonces presidente Clinton hubo de implementar un plan de rescate para que pudieran pagarse los tesobonos. Otra fecha trágica fue la del desplome del precio del petróleo, en el sexenio de José López Portillo. El gobierno se quedó sin dólares y sin pesos, y tuvo que pedir dinero a los magnates de la época –Carlos Hank González, Gabriel Alarcón– para pagar la nómina del personal. El sufrimiento de las familias fue terrible. En diciembre de 2018, cuando se hizo cargo el presidente López Obrador, las reservas sumaban 174 mil 793 millones, han crecido 42 mil 7 millones. No le han salido buenas todas sus designaciones, basta ver qué tan diferente es hoy la configuración de su equipo en comparación con el original, pero sí acertó cuando propuso a la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del banco central, la primera mujer en ocupar ese cargo. Victoria fue designada por López Obrador el 10 de diciembre de 2021 y tomó posesión para un periodo que va del 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2027.

¿Golpistas?