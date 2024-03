Ese mal no desaparece, queda integrado en la obra y se convierte en parte de ella. Es la unidad y lucha de contrarios. La obra de la Cuarta Transformación se ejecuta con la ayuda y el menoscabo del mal, poniendo fin a la ignominia, en un acontecimiento maligno que puede volver una y otra vez a producir el periodo oscuro del mal, si el pueblo organizado políticamente lo permite.

Desde México no dejamos de repudiar las medidas y enviamos nuestro abrazo solidario a los docentes que se organizan para detener estos preceptos brutales que no hacen más que evidenciar el interés del gobierno argentino en mermar la calidad educativa y el pensamiento crítico tanto en el presente como en el futuro.

Se trata de un desmantelamiento absolutamente inaceptable, que afecta no sólo la trayectoria y seguridad laboral de cientos de miles de trabajadores, sino la educación de calidad de millones de jóvenes en todo el país, e implica un daño de dimensiones catastróficas a la cultura argentina en su conjunto.

Rubén Cantú Chapa

Sobre los vendepatrias y sus promesas de dar recursos al extranjero

Los vendepatrias de nuevo

se han subido a la palestra

y ofrecen a diestra y siniestra

al que apoye en el relevo

la gallina y hasta el huevo.

Licitación sin concursos

seis años en el transcurso

si en elecciones se imponen

al extranjero proponen

entregar nuestros recursos.

Guadalupe Martínez Galindo

No se identifican con las morras que les robaron los celulares

El viernes 8 de marzo asistimos a la marcha del Día Internacional de la Mujer a compartir con miles de ellas su dolor, amor y lucha.

Lloramos con ellas, gritamos nunca más una mujer desaparecida, violada, maltratada, asesinada . Sin embargo, al retirarnos del acto por la calle 5 de Mayo, a eso de las 6 de la tarde, aprovechando la aglomeración, fuimos despojadas de nuestros celulares por carteristas.

No fuimos las únicas a quienes robaron, por todas partes escuchamos a otras que habían sido atracadas. Sólo habíamos mujeres y nos robaron mujeres que actúan de forma organizada, que traicionan el movimiento. La maldad, el delito y la mala fe no son exclusivos de los hombres.

Sabine Fallujah Vivar Sánchez (14 años) y Jazbet Sánchez González

Solicita al Issste Puebla atención médica urgente para su madre

Mi madre, Micaela Rodríguez Mejía, de 82 años, se está muriendo y el Issste no le hace caso. Ella está internada desde el 5 de marzo en el Hospital Regional de Puebla con un diagnóstico de cáncer de vulva.

Fue operada en una clínica privada porque nos espantamos por su estado clínico; se supone que le extirparon el mal que estaba encapsulado en la ingle derecha, por lo que se pagaron 110 mil pesos. Ahora está en el hospital de Puebla porque la herida tiene anomalías, la pierna derecha está hinchada y presenta principios de trombosis, pero el doctor especialista del caso no se presenta y las cosas se complican.

Yo, como trabajador de la SEP con 46 años de servicio, nunca he ido a molestar al Issste, pero ahora que está mi madre ahí exijo atención médica oportuna y eficiente. No sé a quién recurrir, no tengo palancas, por eso acudo a este medio para hacer la denuncia y que se brinde la atención de calidad y calidez que mi mamá necesita.

Bernardino González Rodríguez