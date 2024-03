La crisis por la falta de alimentos y agua en Gaza va en aumento: antes de la guerra la población del territorio consumía 90 litros diarios del líquido, ahora sólo dos, alertó el vocero municipal, Hosni Muhanna.

En tanto, el ejército israelí mató ayer a dos jóvenes palestinos en el norte de Cisjordania reocupada, y abatió a un niño de 12 años en Jerusalén por lanzar fuegos artificiales contra las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Shuafat.

Las autoridades de salud gazatíes informaron de la muerte de Muhammad Jaafar Mustafá Jabr y luego de Tawfiq Aed Fawaz Hussein, quien falleció en el hospital pasada la medianoche. El segundo de ellos tenía residencia en Jordania, aunque con nacionalidad palestina, informó la agencia de noticias Wafa.

El medio informativo reveló que una fuerza especial israelí viajaba en un vehículo civil y abrió fuego directamente contra los dos jóvenes cuando se encontraban dentro un comercio ubicado en la norteña gobernación de Tulkarem, una de la principales ciudades en Cisjordania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que mantiene sus planes de atacar Rafah, en una conversación por videoconferencia con el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos, grupo de presión sionista con sede en Washington.

La derrota de Hamas pasa por atacar Rafah, en caso de no hacerlo, aseguró, el grupo islamita se reagrupará, rearmará y reconquistará Gaza , pero prometió que permitirían la salida de los civiles, informó el diario Times of Israel. Esa es una amenaza intolerable para nuestro futuro y no la aceptaremos. Destruiremos a Hamas, liberaremos a nuestros rehenes y nos aseguraremos de que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel , insistió Netanyahu.

El líder del partido Nueva Esperanza y ex ministro de Justicia, Gideon Saar, anunció que rompe con la Unión Nacional, la coalición opositora que lidera junto con Benny Gantz, por sus diferencias sobre el gabinete de guerra encabezado por Netanyahu.