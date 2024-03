▲ De izquierda a derecha, el ex secretario de Comunicaciones del estado de México Gerardo Ruiz; José Andrés Oteyza, ex director de OHL; Enrique Peña Nieto, ex gobernador mexiquense, y Alejandra del Moral, ex alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, durante la inauguración del Viaducto Bicentenario en el tramo Lago de Guadalupe-Tepalcapa, el 20 de noviembre de 2010. Foto Cuartoscuro