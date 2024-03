En el pasado Mundial femenil en Australia-Nueva Zelanda, cuatro mexicanas fueron elegidas por FIFA para integrar el cuerpo arbitral en la competencia. García, quien hizo historia el pasado sábado al dirigir el Querétaro-Pachuca, comandaba ese grupo junto con Enedina Caudillo, Sandra Ramírez y la internacional Karen Díaz. Intentamos hacer jornadas conmemorativas alrededor del 8 marzo, donde en todos los partidos saliera una de ellas, no como un premio, sino en reconocimiento a su trabajo, pero el pacto patriarcal es algo muy fuerte , señala y pone otra vez el foco en los dueños.

No es fácil encontrar vocaciones , argumenta Brizio a La Jornada sobre la ausencia de profesionales desde febre-ro de 2004, cuando Virginia Tovar impartió justicia en un Irapuato-América. ¿Quieres dirigir partidos de varones? Tienes que aprobar pruebas físicas de varones. No es un tema discriminatorio ni misógino, es simplemente que vas a enfrentar en la cancha una exigencia física para la cual tienes que demostrar que estás preparada. Ellas lo aceptaron de buen modo. Con los clubes, en cambio, se ha tenido que picar mucha piedra .

En su gestión al frente del arbitraje en México, el ex mundia-lista Arturo Brizio estableció más de una vez que la regla para que silbantes como Katia Itzel García pudieran dirigir partidos en Primera División era someterse a las mismas pruebas físicas que realizaban los hombres. Duran-te cinco años, mujeres de diferentes generaciones sumaron designaciones en Liga Femenil y otras categorías juveniles, pero ninguna recibió una oportunidad para llegar a su objetivo.

Hay futuro

A duras penas empezamos con la admisión de las juezas de línea y las cuartas oficiales en Liga de Expansión. Los directivos no son muy proclives a la apertura. Hay mujeres en todo el país que estudian licenciaturas en educación física y otras disciplinas relacionadas con el deporte, pero ni siquiera intentan tocar la puerta del arbitraje, porque piensan que no hay modo de entrar. El federativo, el dueño de un equipo tiene que entender que estamos hablando de capacidad, no de género.

En la Comisión de Árbitros que ahora preside Armando Archundia, los perfiles de Karen Hernández y las hermanas Diana y Priscila Pérez Borja también forman parte del futuro.