▲ Rueda de prensa celebrada en Madrid, España, con motivo del premio Openbank de Literatura by Vanity Fair a la trayectoria literaria, el cual otorgaron este año a la autora estadunidense Siri Hustvedt. Foto Europa Press

Al preguntarle acerca de si existe literatura masculina o femenina, Hustvedt estableció que todas las personas tienen atributos masculinos y femeninos y ha apostillado que no es particularmente interesante hablar de lo binario, a no ser que se abra por completo la realidad de los géneros .

Asimismo, Hustvedt explicó que la idea que se tiene de progreso es un mito del siglo XIX. A no ser que actuemos para encarnar esas ideas y para hacer que funcionen, es muy fácil que se desvíen y retrocedan, como hemos visto que ha pasado en mi país. Estamos en un proceso que continúa. La historia la estamos escribiendo nosotras y no sólo el Día Internacional de las Mujeres, sino todos los días , afirmó.

Es curioso que necesitemos todavía un Día Internacional de las Mujeres. Es una buena idea y necesaria por el punto en que nos encontramos ahora. Las mujeres necesitamos un movimiento, un reconocimiento y una celebración , señaló en una rueda de prensa en Madrid con motivo del premio Openbank de Literatura by Vanity Fair por su trayectoria literaria.

Por otro lado, Siri Hustvedt manifestó que tiene un sentimiento muy cálido y cariñoso hacia España, al tiempo que elogió a la literatura de ese país afirmando que cualquier novela que se precie le debe mucho a Don Quijote y agregó que eso es una herencia bastante rica. Soy una amante de la literatura y de la historia de la literatura , añadió.

En la actualidad, como ya ha revelado, está trabajando en una novela que tiene un fondo político sobre la eugenesia. Cuenta una historia de amor que involucra a tres personajes. Estoy trabajando muy duro y ya he descartado cientos de páginas , reveló.

Paul Auster está trabajando en algo

Durante la rueda de prensa, Siri Hustvedt actualizó el estado de salud de su marido, Paul Auster, que padece cáncer. Él está vivo y estable. Ha sido un año lleno de emergencias, debido a su tratamiento. He hablado con él hoy y por primera vez está trabajando en algo, escribiendo .

En este sentido, indicó que sin el tratamiento al que se está sometiendo el también escritor no estaría hoy aquí. No sabemos con certeza qué nos deparará el futuro, pero pienso que sin el tratamiento no estaría aquí. Hoy estamos muy agradecidos por eso , aseguró.

A su vez, reconoció que el futuro es incierto y apuntó que, pese a ello, no significa que no haya esperanza porque sí la hay . La escritora confesó que vivir con alguien con una enfermedad potencialmente letal cambia la vida, aunque anotó que hoy vive más que nunca el presente y enseguida apeló al carpe diem.

Sin embargo, celebró que recientemente se ha convertido en abuela, “una de las mayores ambiciones que tenía en la vida. En muchas culturas se habla de que la tierra vuelve a la tierra. Para mí, mi nieto es la continuación de algo de la vida familiar“, concluyó.