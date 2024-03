No sabemos que es la conciencia, y mientras no lo sepamos será difícil traspasarlo a las computadoras. La conciencia tiene muchos grados y muchas manifestaciones, pero el problema fuerte de ésta es la introspección, o el sentimiento subjetivo de que conocemos y estamos en el mundo, y ante eso no hay una solución, y mientras no lo conozcamos no podemos dar esa capacidad a las máquinas .

Agregó que “la conciencia es el misterio más grande de la naturaleza, y comienza con la conciencia fisiológica, esa de estar despierto, de sentirse en el mundo, es un estado de vigilia, me doy cuenta de señales de alerta, me tengo que orientar, tengo que poner atención; es el estado normal de estar conectado con el mundo.

Pero hay otras formas de conciencia más profundas, que tienen que ver con la memoria, con los recuerdos, cuando tengo la conciencia de mí en un tiempo pasado, en el que estoy presente, y lo puedo proyectar al futuro. Esa forma de conciencia es muy diferente del estado de vigilia normal; es viajar en el tiempo. Así de amplia es la conciencia.

El investigador agrega que “la conciencia es el problema abierto de investigación más profundo y más difícil que existe hoy día (...) Decir que una máquina puede ser consciente porque el objeto de su pensamiento pueden ser sus propios datos, es una forma muy superficial de ver la conciencia.