Además, se solicitó a la dependencia que presente una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se suspenda al togado y se le apliquen sanciones administrativas. Lo que buscamos es que se haga justicia, que los jueces federales no obstruyan la justicia , señaló el jefe de Gobierno local, Martí Batres Guadarrama, al presentar el acuse de recibo de la querella.

Asimismo, se solicita que para la integración de la carpeta de investigación se analice el nombramiento del juez y a las personas que trabajaron en el juzgado el día de la fuga.

Batres Guadarrama, manifestó que el caso del juez Roberto Paredes no es el único: “Nos hemos topado con varios jueces federales que no sólo no colaboran en la búsqueda de la justicia, sino que se ponen de lado de la delincuencia.

Es generador de violencia

Fabián Solís Vieyra, conocido también como El Junior o El Cachorro, es considerado como uno de los cinco principales generadores de violencia en la ciudad y la Fiscalía General de Justicia capitalina tiene abierta una investigación en su contra por el delito de desaparición forzada cometida por particulares, por el cual obtuvo una orden de aprehensión.

Ante la posibilidad de que fuera liberado, policías de investigación se presentaron en el juzgado federal para cumplir el mandamiento judicial, lo cual no ocurrió debido a que al imputado se le permitió salir por la puerta trasera del lugar disfrazado de abogado.