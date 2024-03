Aseguró que tiene contabilizada la tala de 15 árboles y el trasplante de 60 ; no obstante, en la manifestación los quejosos dijeron que no están en contra de la obra.

Señaló que no les han dado a conocer los estudios de impacto ambiental, de movilidad y social, ni el proyecto ejecutivo de la obra que los vecinos conocen como la ampliación de la línea 1 , porque el servicio saldrá de Taxqueña con conexión en Eje Central Lázaro Cárdenas.

Lorena Zamora, residente de la colonia Ajusco, reprochó que hasta el momento las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no hayan informado a los vecinos de los detalles de la obra. Nos enteramos en enero, y eso porque empezaron a meter maquinaria.

Que no destruyan el parque lineal, que hagan las estaciones del lado de la banqueta como está en Miguel Ángel de Quevedo, División del Norte, Eje Central y Chapultepec; que hagan las estaciones del lado de la banqueta y no afecten el camellón, que es un parque lineal , dijo Zamora, al mencionar que los establecimientos mercantiles se han extendido en la banqueta y hasta en el primer carril de avenida Aztecas. Además, siempre hay vehículos estacionados en batería.

Los vecinos caminaron por el camellón y extendieron sus cartulinas con leyendas de protesta mientras los trabajadores de la obra realizaban el trasplante de un árbol.