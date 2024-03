Al también normalista Osiel Faustino Jimón Dircio los uniformados lo bajaron de la camioneta, lo patearon y trataron falsamente de inculparlo, acusándolo de portar una pistola y llevar droga, que ellos sembraron. Estuvo en sus manos alrededor de 10 horas. Yanqui fue llevado al hospital, no en una ambulancia sino en un automóvil. Arenita se escondió en una barranca pero fue detenido por un militar y entregado a las fuerzas del orden, quienes lo maltrataron más de dos horas. Finalmente, junto a Osiel, lo llevaron a un lugar oscuro, les quitaron las esposas, les descubrieron el rostro y los obligaron a declarar que no habían sido golpeados.

a banda de viento de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos recibe y acompaña el ataúd de Yanqui Kothan Gómez Peralta. Suenan los primeros acordes de 20 mujeres de negro. Para sus adentros, cientos de estudiantes despiden a su compañero: Pido que cuando yo muera / no me lloren por favor / que me toquen con la banda / y me canten esta canción .

Las autoridades guerrerenses divulgaron una versión falsa. La policía estatal alteró por completo la escena del crimen, retirando el ve­hículo antes de que llegara la autoridad ministerial y plantó una pistola calibre .22 y droga. En el lugar no había ningún Arco de Registro Público Vehicular para detectar vehículos con reporte de robo. No se encontraron cartuchos percutidos dentro de la camioneta. Las balas fueron disparadas de afuera hacia adentro por los policías. Según pruebas periciales y testigos, los tres normalistas no tiraron contra los uniformados, ni estaban drogados ni alcoholizados.

Resulta imposible entender las implicaciones del asesinato de Yanqui Kothan al margen de cinco elementos: la penetración de las policías en el estado por el crimen organizado, en especial de Los Ardillos, en Chilpancingo y Tixtla. La estigmatización incesante de los alumnos y el asesinato previo de 10. El retroceso en el esclarecimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la negativa del Ejército a entregar 800 folios claves del caso. El infructuoso campamento de 10 días de padres y alumnos de la escuela en el Zócalo de la Ciudad de México. Y el controvertido portazo en Palacio Nacional, protagonizado por jóvenes durante la mañanera, precipitado por el maltrato a los familiares de las víctimas al tratar de entregar un oficio solicitando el encuentro con Andrés Manuel López Obrador, tras lo cual se les ofreció una reunión con el mandatario, sin sus asesores.

El homicidio de Yanqui fue un paso adelante en la manufactura del odio contra estudiantes y padres. Incendió más las praderas del normalismo rural. Doña Lilia Vianey dijo a Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada: Esto no quedará impune. Haré lo posible para que no quede así, porque las autoridades no hacen nada. Lo voy a hacer para que no quede impune la muerte de mi hijo . La señora Gómez es ya una más de las madres de los 43.

El pasado sábado, tras un funeral, con el féretro sobre los hombros a lo largo de dos kilómetros, sus compañeros fueron a sembrar a Yanqui a su última morada en el barrio de Santiago, en Tixtla. Los acompañó la banda estudiantil al son de Cerca del mar: Cerca del mar / Yo me enamoré / Y como la luna / La brisa y la espuma / También te besé . Ante la intención de las autoridades estatales de ocultar la ejecución extrajudicial, el sentimiento preponderante de la comunidad es de indignación. Su grito unánime es: ¡justicia!

X: @lhan55