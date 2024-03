▲ Javier Corral fue denunciado ante la FGR en 2021 por presuntamente hacer uso indebido de documentos y proporcionar información falsa al Registro Nacional Ciudadano. A la fecha no ha sido resuelta la querella. Foto José Antonio López

Gustavo Castillo García

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 12 de marzo de 2024, p. 10

Chihuahua, Chih., El Congreso de Chihuahua debe resolver la demanda de juicio político presentada en septiembre de 2022 contra el ex gobernador Javier Corral Jurado, ahora aspirante por Morena a una senaduría, e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos por el uso de documentos irregulares, aseguran el empresario Otto Valles Vaca y el abogado César Guadarrama Palomino.

Ambos denunciantes afirman haber realizado una investigación profunda sobre la nacionalidad de Corral, sus antecedentes ante el Registro Civil de Ciudad Juárez y el Registro Nacional de Población (Renapo) y los trámites que hizo ante la Secretaría de Gobernación para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El resultado indica que el ex gobernador de Chihuahua (2016-2021) obtuvo dos identidades: una como extranjero con nacionalidad mexicana y otra como mexicano nacido en Ciudad Juárez, como si se tratara de dos personas distintas, señalan los querellantes.

De acuerdo con esas conclusiones, Corral ha utilizado a lo largo de su carrera política documentos irregulares que le impedían participar como candidato y desempeñarse como diputado local, diputado federal, senador y mandatario estatal, indican.

Otto Valles fue detenido el 18 de diciembre de 2019 durante la administración del ex gobernador. Fue absuelto por una acusación de fraude, tras 19 meses de proceso penal.

Afirma que esta investigación sobre la identidad del ex mandatario local no tiene relación con la acusación penal que se formuló en su contra. Tiene que ver con diversas violaciones a la ley que él ha cometido y que no se han sancionado .

Denuncia ante FGR

El 7 de septiembre de 2021, el empresario y el litigante presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Javier Corral por la presunta violación a diversas disposiciones del Código Penal Federal, como votar a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, hacer uso indebido de documentos y proporcionar documentos o información falsa al Registro Nacional Ciudadano , la cual no ha sido resuelta.

Valles Vaca y Guadarrama Palomino proporcionaron a este diario, constancias documentales que dijeron haber entregado también al Congreso de Chihuahua, a fin de que instruya el juicio político contra Corral y emita una resolución que lo inhabilite para ocupar cargos públicos, pues ha utilizado a su conveniencia sus dos nacionalidades y personalidades para ocupar cargos públicos de manera indebida .

Con copia en mano de un documento que consideran probatorio, afirman que a los 10 años de edad, el 6 de octubre de 1976, Corral acudió con su madre, Socorro Jurado, a solicitar su inscripción en el Registro Civil de Ciudad Juárez.

Los demandantes aseguran que el ex gobernador obtuvo así el primer documento que lo acredita como ciudadano mexicano y en el que se asienta como nacido el 2 de agosto de 1966 en la ciudad fronteriza.

Los registros

Sin embargo, los querellantes dicen tener copia certificada del acta número 22 del libro 35 del Registro Civil de Ciudad Juárez, del 12 de marzo de 1991, la cual aseguran que acredita que el ex gobernador nació en la ciudad de El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966.

Entre los documentos obtenidos por Valles Vaca y Gadarrama Palomino se encuentran los registros de la CURP del ex mandatario chihuahuense, que señalan la posibilidad de una homonimia. Pero los denunciantes aseguran que no es así, pues en ambos aparecen los mismos datos de los padres de Javier Coral Jurado e igual fecha de nacimiento.

Un registro corresponde a un hombre que nació en Chihuahua y de nacionalidad mexicana y otro a un hombre con nacionalidad mexicana, pero nacido en el extranjero, dicen los quejosos.

El abogado Guadarrama Palomino menciona: Corral arbitrariamente ha hecho uso de sus identidades, ya que de acuerdo con los registros del Poder Legislativo presentó el acta que señala que nació en Ciudad Juárez, lo cual es un dato falso .

Dijo que la presunta doble identidad que maneja Javier Corral surgió con su registro de nacimiento de 1991, cuando se le inscribió como nacido en El Paso, Texas como si nunca hubiera tenido acta de nacimiento en México .

Para Guadarrama Palomino, hacer uso de ese documento constituye una serie de delitos, máxime que en su actuar y después del 2011, cuando se reconoce la doble nacionalidad como un derecho humano, él desea ocultar estos hechos indebidos y utilizó su otra identidad como nacido en El Paso, Texas, cuando fue gobernador del estado de Chihuahua .

Gestión en Estados Unidos

Añade el abogado que, “siendo gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral acudió a la protección de la justicia de Estados Unidos, al demandar como ciudadano nacido en la ciudad de El Paso a un medio de comunicación mexicano, lo cual en automático lo dejaba inhabilitado, pues fue traicionar su nacionalidad mexicana y el cargo que ostentaba.

El ex gobernador se ha burlado de los congresos y legislaturas en la que ha participado al utilizar su doble identidad, por eso es momento de que se resuelvan el juicio político y la denuncia interpuesta ante la FGR.

Otto Valles Vaca afirma que Corral “está utilizando una doble identidad y ha transitado sin que nadie haya hecho nada, burlándose de todas las instancias y del sistema judicial y político de nuestro país.

“Tenemos pruebas de que él ha estado comprando propiedades desde 1997, ostentándose como ciudadano mexicano nacido en Ciudad Juárez y ha participado en actos públicos como ciudadano estadunidense. Es muy importante que la gente lo sepa, ya que tiene el afán de mentir y transitar como paladín de la honestidad y la justicia, pero la verdad es que, desde sus inicios políticos, su carrera se ha construido sobre una mentira, ha violentado la ley y no tiene el mínimo escrúpulo para utilizar sus identidades como mejor le convenga.

Hemos intentado hacer las cosas conforme a derecho y a través del juicio político hemos demostrado de manera fehaciente que ha violentado la ley y nunca debió haber accedido a los cargos de elección popular.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Corral está impedido para ocupar cargos como embajador o cónsul, es el momento de tomar acciones y que comience a responder , añade Valles Vaca.

El empresario asegura que no teme ser denunciado por difamación. “En este momento sería lo mejor que nos podría pasar, que él se atreviera a contrademandarnos para probar que estamos mintiendo.