Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 12 de marzo de 2024, p. 7

El Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a mantenerse al margen de las elecciones y no efectuar propaganda política a favor del candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez.

Tras una denuncia presentada por el PAN, la Comisión de Quejas determinó que no procede una medida cautelar contra el mandatario estatal porque el video que publicó en la red social Instagram ya no está disponible; sin embargo, concluyó que no es la primera vez que lo hace y por ello los consejeros acordaron hacerle un exhorto para que no incurra en violaciones a la ley comicial.

La consejera Rita Bell López propuso dicho exhorto, y los consejeros Claudia Zavala y Arturo Castillo lo avalaron, al considerar que Samuel García vulnera la normativa en la materia con ese tipo de divulgación de contenidos, aunque ya no estén disponibles.

No es la primera ocasión que incurre en ello el gobernador porque existen posibles violaciones a las reglas establecidas. Es necesario hacerle un recordatorio de que deben abstenerse de intervenir , señaló la consejera Zavala.

En la sesión de la Comisión de Quejas también se aprobó establecer medidas cautelares a la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Sheinbaum, porque nuevamente aparecen niños en sus contenidos publicados en redes sociales, sin tener el permiso para ello, por lo que vulnera el interés superior de la niñez.