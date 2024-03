Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 12 de marzo de 2024, p. 3

En el asesinato del joven normalista de Ayotzinapa cometido la semana pasada en Chilpancingo hubo abuso de autoridad , reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que no habrá impunidad. Enfatizó que se comprobó que el estudiante no disparó y sostuvo que no se permitirá ninguna injerencia, ni la tentación de proteger a los responsables.

El mandatario expresó su pesar por el desenlace en ese episodio y dio el pésame a los familiares. Manifestó que se castigará a los responsables, pues no se fabricará nada para proteger a los culpables. Me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a actuar , declaró durante su conferencia.

–¿Fueron policías?

–Todavía no quiero adelantar, pero, sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes; ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la fiscalía general.

Informó que los policías que participaron en los hechos están detenidos y descartó, a pregunta expresa, que esta coyuntura afecte la reanudación del diálogo relacionado con las investigaciones de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa.

Manifestó que mantiene su ofrecimiento y su deseo de platicar directamente con los padres de los normalistas desaparecidos, sin la participación de sus asesores y abogados. No les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos porque han distorsionado las cosas, y tengo pruebas de lo que estoy sosteniendo, no han actuado con rectitud .

López Obrador subrayó que él mismo conduce la investigación, refiriendo que han contado con la cooperación de personas claves , lo que ha favorecido los avances. Y a esas personas les digo que soy un hombre de palabra y que en la medida que nos ayuden van a contar con nuestro reconocimiento y apoyo .

Resaltó la relevancia de reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos, sin ningún compromiso, para exponer puntualmente la versión gubernamental porque sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero dársela. No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más quiero que sepan qué estoy opinando y cómo va la investigación, pero se los quiero comentar a ellos porque no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo .

Felicitó a quienes participaron en las movilizaciones del pasado viernes en ocasión del Día Internacional de la Mujer porque lo hicieron de manera pacífica. La no violencia es la manera más eficaz de luchar por los ideales, la resistencia civil pacífica, porque no se puede enfrentar la violencia con más violencia, sostuvo.

Estudiantes exigen la destitución de la gobernadora de Guerrero, el secretario de Seguridad y el titular de Gobierno estatales

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal