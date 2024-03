La respuesta, desde luego, puede estar dentro del catálogo de los argumentos de lo cínico que tan bien manejan y podría ser algo como: a la justicia no se le toca , pero, la verdad, todos los combatientes contra la violencia deberían tener en cuenta que la impunidad es el ingrediente que aviva la violencia y debería estar pidiendo cuentas a la Judicatura.

▲ Tras ser absuelto por el juez Paredes Gorostieta, El Cachorro salió por una puerta trasera del juzgado, y ya en el patio, disfrazado trepó por una escalera para evadirse. Foto La Jornada

Fabián padre abandonó las oficinas del Reclusorio Sur por la puerta principal, pero a su cachorro , a quien esperaban en la puerta para volverlo a internar, se le dieron las facilidades para abandonar el centro de reclusión por una salida de escape.

La orden de detención en contra de Fabián hijo era por desaparición forzada y la autoridad estaba en espera de su liberación, que ya se había anunciado para volverlo a detener, pero adentro, en el juzgado, la historia era diferente.

Un saco, unas carpetas y un libro de los que usan los abogados sirvieron de disfraz para lograr la fuga de El Junior. Pero no sólo eso, dentro del juzgado se instaló una escalera por la que el también llamado El Cachorro trepó para salir con su disfraz del recinto de justicia .

Uno de los generadores de violencia más buscados en la capital anda suelto por sus calles. La situación se la debe, la ciudadanía, al sistema de justicia del que no se habla, al que no se condena porque a la justicia no se le toca .

De pasadita

Es obvio, lo sabía Nora Arias, se le avisó de veinte maneras. El PRD no es partido político, es el negocio de los Chuchos y ahora lo sintió en carne propia.

Nada personal, se trata de un negocio. Chucho Zambrano quería que su hijo fuera el proveedor único, según nos informan, de los bienes que adquiere el PRD en la ciudad, pero la presidenta del partido se opuso.

Nora, aunque fiel al cadáver amarillo, fue un obstáculo para el negocio y antes que renunciar a las ganancias era mejor maniatar a la presidenta y arrebatarle las facultades de administración que son, por principio, tareas de la presidenta, que ahora se quedó sin recursos, pero sigue con la camiseta puesta. ¡Qué barbaridad!

