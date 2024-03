E

s difícil cuantificar la producción que no pasa por el mercado porque no se le pone valor alguno. Por esta ausencia contable, gran parte del trabajo generado por personas que no reciben un ingreso monetario no se refleja en las cuentas nacionales. En consecuencia, el PIB no registra toda la riqueza generada año con año.

Hay millones de personas que no venden sus servicios a un tercero. Abuelos que cuidan a sus nietos, madres que dedican su vida al desarrollo de sus hijos, jóvenes que barren calles, arreglan desperfectos, preparan alimentos, organizan eventos sociales, limpian, lavan, planchan y realizan miles de actividades que no se registran en institución alguna.

Dichas actividades son esenciales para el avance del país y forman parte de la vida productiva, pero a diferencia del trabajo formal y del trabajo informal, al no traducirse en dinero son despreciadas por aquellos que llevan un ingreso monetario a sus hogares. De ahí proviene parte de la discriminación histórica contra mujeres, viejos y jóvenes que no reciben un salario, como si sus actividades diarias en beneficio de la familia y de la sociedad no existieran.