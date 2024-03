El Emex de Xóchitl

En el plan de Xóchitl para Pemex sobresalen varios puntos: cambiarle de nombre a la petrolera, le quitaría la P y quedaría Emex. También propone que en los primeros seis meses de su muy improbable gobierno cerraría dos refinerías porque son contaminantes. Una es la Héctor Larios, de Cadereyta, Nuevo León, la segunda es la de Tampico. Mmmm. Emex ya existe, es una compañía financiera privada establecida en Texas, podría demandar a México en terrenos de propiedad intelectual si utilizan su nombre. La candidata prianista no podrá cerrar la refinería Héctor Larios porque no hay ninguna con ese nombre. Corresponde al político panista Héctor Larios Córdoba, ex diputado y ex senador de Jalisco. Sí existe, en cambio, la refinería Héctor Lara Sosa. Tampoco podría clausurar la de Tampico, pues ahí no hay refinería. Habrá que reconocer que Xóchitl ha venido a dar un toque de humorismo inagotable a la campaña.

Barata de dólares

Las casas de cambio de la frontera norte tienen una barata de dólares por estas fechas. Algunas ofrecen un tipo de cambio de 16.10 pesos por dólar.

Como joven mexicana, le contesto a @cayetanaAT: El discurso de superioridad donde nos dan instrucciones y órdenes de cómo ser mexicanas y mexicanos, por una mujer española blanca, marquesa, descendiente de conquistadores, que ha votado a favor de las iniciativas de @vox_es como diputada española, y admiradora de @Jmilei, no hace más que darnos náuseas. La generación Z lucha contra de todo lo que ustedes representan.

