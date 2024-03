El jefe de Gobierno capitalino responde sobre el cambio de nombre de calles

stimada Carmen Lira: leí la carta de nuestro amigo José Blanco sobre el cambio de nombres de calles. Con todo gusto recojo sus opiniones para que la ciudadanía pueda participar de manera más amplia.

Agradezco la atención a esta iniciativa.

Martí Batres Guadarrama,jefe de Gobierno dela Ciudad de México

Critica a juez por liberar a El Junior

En lo que ya parece una retahíla interminable, el juez Omar Paredes liberó a Fabián Oswaldo El Junior, y para hacer más ostensible el contubernio, y que el maleante pudiera salir libremente, se le permitió disfrazarse de abogado. Ante semejante desfachatez, lo que queda es encomendarse a Dios, ya que El Junior es uno de los cinco delincuentes más buscados en la capital. Así de alrevesada está la actuación de los señores jueces: en vez de proteger a los ciudadanos, protegen a los delincuentes. ¿Hasta cuándo sucederá lo contrario?

Benjamín Cortés V.

Disiente de Emilio Álvarez Icaza

Carta a Emilio Álvarez Icaza: Emilio Álvarez Icaza, en complicidad con Javier Sicilia, invitó a una reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que se realizó la mañana del 28 de mayo de 2012 en el Castillo de Chapultepec, a los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, a quien ustedes le dieron las respuestas de su programa de gobierno; a Enrique Peña Nieto, a quien lo enfrentaron con doña Trini de San Salvador Atenco, y al impresentable Gabriel Quadri, por el Panal.

En esa misma reunión, Javier ofendió en más de una ocasión a Andrés Manuel López Obrador, entre ésas, acusándolo de ser autoritario y manipulador, motivo por el cual me retiré del MPJD.

En ocasión de la caravana a Estados Unidos, tú y Javier se entrevistaron con los embajadores del vecino país, primero con Carlos Pascual, y luego con Anthony Wayne; de esas reuniones sacaron dólares, muchos, no sé cuántos, y sacaste tu cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en esta campaña de 2024 has recibido miles de dólares, para divulgar mentiras y falsas noticias para desprestigiar al presidente López Obrador y a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. No podrás negar, Emilio, que fuiste con Xóchitl Gálvez y Santiago Creel a Washington y a Nueva York a ofrecer nuestras riquezas naturales y jugosos negocios, en detrimento de nuestra soberanía, y a echar abajo los avances en economía, democracia y justicia social del pueblo de México.

Francisco Martínez Marcué, ex integrante del Consejo Nacional de Huelga del M6, y ex miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.