▲ Alina Delgado Reyes, en conferencia ayer denunció que las autoridades federales no han liberado el pase para que su hija sea atendida en un nosocomio de la Ciudad de México, pues en el hospital Donato G. Alarcón de Acapulco no se cuenta con los especialistas. Foto Héctor Briseño

Alina Delgado, quien trabaja en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, comentó que cuenta es derechohabiente del Seguro Social, pero no incluye la atención de cáncer de su hija. Los médicos me dijeron que el tumor está en un lugar muy delicado, por lo que mi hija tiene que se atendida por especialistas en México, pues en Acapulco no hay, pero los días siguen pasando y mi niña no recibe la atención adecuada , mencionó. Contó que Sofía Jimena comenzó con dolores de cabeza, posteriormente perdió la movilidad en la mitad derecha de su cuerpo, hasta que también dejó de caminar.

Insistió en que es necesario que el pase sea liberado para que su hija sea trasladada y atendida.