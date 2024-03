Originario de Clevelan, Ohio, Carmen inició su trayectoria musical en 1970, cuando se incorporó como parte de los integrantes originales de la banda de rock The Raspberries y que desaparecería hacia 1974. A partir de entonces, Carmen inicia una exitosa trayectoria como solista, que despuntó con su principal éxito All by Myself (que se tradujo como Completamente solo), que saldría al mercado en 1975 y que permaneció como el segundo mayor éxito en su época durante tres meses en la lista de Billboard.

Años más tarde continuaría su carrera con otro de los mayores éxitos de su carrera: Hungry eyes, que se colocó en el lugar número cuatro en la lista de Billboard en 1987. A diferencia de All by myself, que fue escrita por el propio Carmen, en esta ocasión su éxito fue sólo por la interpretación y por su inclusión en la banda sonora de la película Dirty Dancing. Otro de sus éxitos fue Never Gonna in fall again.

Como solista, realizó cinco discos durante su trayectoria: Boats Against the Current (1975), Change of Heart (1978), Tonight You’re Mine (1980) Eric Carmen (1984) y I was Born to love you (2000).