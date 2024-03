Al contrario de lo que muchos piensan, las geishas no son prostitutas, sino artistas del entretenimiento que distraen a sus clientes con bailes japoneses, actuaciones musicales y juegos.

El consejo de Gion, lamentando que algunos visitantes se comportan como paparazzi y crean que están en un parque de atracciones , anunció la semana pasada que turistas no podrían acceder a las calles privadas del barrio a partir de abril.

Mark advierte, no obstante, que las señales de prohibición no disuadirán a los menos cívicos: Pueden establecer reglas, pero es imposible hacerlas respetar. Es importante aclarar lo que está autorizado y lo que no , afirma Tetsuo Nishizawa, dueño de un bar en el barrio.

Desde 2019 existe una prohibición de tomar fotografías en las callejuelas privadas de Gion, so pena de una multa de hasta 10 mil yenes (68 dólares), pero esta medida no ha bastado. Algunos visitantes lamentan la futura prohibición de recorrer esas calles y edificios de madera.

Para mí, es una zona patrimonial única que la gente quiere ver, y nos gustaría fotografiar la arquitectura , dice Jane Stafford, australiana que viaja con sus amigas.

Es una pena que la gente no pueda disfrutar de ella en pequeños grupos , añade.

Kioto no es el único lugar de Japón que ha tomado medidas contra el turismo masificado.

A partir de este verano, se aplicará un número limitado de quienes podrán recorrer el sendero más famoso del archipiélago y subir el mítico monte Fuji, cerca de Tokio. También se tendrá que pagar una entrada de 2 mil yenes (13 dólares).