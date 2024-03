Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 12 de marzo de 2024, p. 19

Al empezar marzo, el precio de la canasta básica de alimentos se ubicó en mil 803 pesos, una disminución de 2.46 por ciento, comparada con febrero, equivalente a 45.50 pesos, reveló ayer la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Según el reporte de la agrupación, los cinco estados que mostraron la variación más alta de un mes a otro fueron Veracruz, con 7.51 por ciento; Nayarit, 4.30; Tabasco, 3.05; Michoacán, 0.53, y Sinaloa con 0.21 por ciento.

En tanto, los productos que más aumentaron en el último mes fueron el jabón de lavandería, 5.69 por ciento, que pasó de 36.54 a 38.62 pesos; el café soluble (3.22), de 112.25 a 115.86; papel higiénico, (2.89) de 32.43 a 33.37; botanas (2.07), de 19.01 a 19.41, y arroz (1.66 por ciento), de 30.09 a 30.59 pesos.