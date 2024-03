Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Martes 12 de marzo de 2024, p. 17

Al amparo del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación están entrando importaciones textiles temporales al país –la mayoría provenientes de Asia–, que en realidad son productos terminados que no pagan impuesto al valor agregado (IVA) ni aranceles y se están volviendo una avalancha de competencia desleal para la industria mexicana, señaló en entrevista Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

El empresario comentó que si bien el programa permite que estos productos –que pueden ser hilos, telas y hasta prendas terminadas– entren al país para que pasen por un proceso de fabricación, no ocurre así, pues llegan para comercializarse en el mercado formal.

Zaga Saba explicó que para 2023 los no retornos, como se conoce a estas importaciones que no vuelven a exportarse, pese a ser temporales, representaron más de 4 mil 13 millones de piezas, el doble de lo registrado en 2020. Insistió en que la figura mencionada no debería existir, pues las mercancías llegan como productos terminados desde países asiáticos para sólo etiquetarse y quedarse en México evadiendo el pago de IVA y arancel .

Aun cuando estas mercancías entraran al país como definitivas, la competencia sería desleal, dado que la mayoría llegan subvaluadas (importadas con un valor menor al costo real), reiteró. El año pasado, 47 por ciento de las importaciones de productos textiles se encontraban por debajo del precio estimado.