El enfoque no está donde debería, apunta. El crecimiento de una estructura deportiva, considera, va más allá de apoyar económicamente a los protagonistas. Aunque no está peleado con la idea, no es el fundamento con el que Raúl González construiría un programa exitoso de alto rendimiento.

El sistema tiene muchas incompetencias que no permiten lograr efectividad en los resultados , y la solución, añade, no es dándoles más becas a los deportistas .

Raúl González conjetura que los errores dentro del deporte mexicano son más profundos que el aumento o retiro de las becas a los atletas. Si bien la falta de apoyos es una situación que afecta, el ex marchista y dos veces medallista olímpico encuentra un problema más profundo: la falta de entrenadores de calidad. El ex titular de la Comisión Nacional del Deporte de México (Conade) habla desde su experiencia como deportista y directivo.

A 38 años de su consolidación en la marcha internacional, entiende que la formación de instructores debería ser una prioridad. No obstante, hay una realidad distante comenzando por los sueldos que se otorgan.

Si quieres atletas de primer nivel, necesitas entrenadores del mismo nivel, preparados, pero si tú haces como que les pagas, entonces contratas personas que hacen como que son entrenadores. Ese es el punto más delicado de todo el proceso para desarrollar a los atletas de alto nivel.

El apodado Matemático por su vocación universitaria, actualmente entrena a Julio César Salazar, Alejandra Ortega y José Luis Doctor, quien el año pasado dio la marca mínima para los Juegos Olímpicos. A la fecha se concentran en Bolivia con miras a las competencias que se avecinan en abril y mayo.

Ahora en París 2024 nuestra meta es más elevada y estamos trabajando 24 horas al día con ese propósito. Queremos subir al podio. No hay nada que nos pueda conformar que no sea eso. No sería sorpresa si José Luis lo consigue , manifestó.