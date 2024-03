Nada más faltó que estuviera mi nombre en esa carta, porque era la única silbante , ironiza. “Alguna vez un directivo de Tigres pidió a la Comisión que no arbitrara a su equipo y me quitaron un Tigres-Irapuato, donde iba a hacer mi debut. Yamasaki esperó 15 días y vino una nueva designación. Vas a estar en el Irapuato-América, me dijo. ‘Pero si te equivocas te doy cuello’. Por eso sentía que en cualquier momento pondría al cuarto oficial. Creía que me lo iban a quitar, igual que el de Tigres. Al minuto 10 empecé a darme cuenta que yo era quien estaba ahí”.

A Vicky solían decirle que estaba loca por querer silbar en el futbol profesional. Eran tiempos mucho más complicados , afirma a La Jornada en referencia a una época en la que el único miedo, el más hondo, tenía que ver con una justicia poética que no siempre llega. Pasaron 20 años. Nunca imaginé que tardaría tanto tiempo, pero se logró. No me quería morir sin ver a otra árbitra en primera división y se me cumplió. Llegar ahí es muy difícil. Katia está preparada, lo más importante es que le tengan confianza los directivos y no le cierren las puertas .

▲ La ex árbitra debutó en un partido entre el Irapuato y el América. Foto Afp

Tovar sólo dirigió cuatro partidos en primera división y sumó 86 suplencias, pero nunca vio el futbol como un trabajo. En un contexto donde todo formaba parte del mismo ruido, con colegas compartiendo el vestidor y las regaderas, el arbitraje poseía para ella un sentimiento de justicia que la llevaba a luchar contra el machismo, la discriminación y el atropello. Su retiro se dio de manera obligada en 2008 cuando el nuevo titular de la Comisión de Árbitros, Aarón Padilla, sin darle razones, no quiso volver a asignarla en el máximo circuito.

Él no quería mujeres en el futbol , asegura. Ya no quiso darme designaciones y preferí dejarlo por la paz para dedicarme a mi hijo. Nadie se enteró cuando me fui. Estuve en 56 juegos de segunda, tuve 86 suplencias en primera, más los partidos internacionales reconocidos por FIFA. Vencí miles de barreras. Mis propios compañeros me decían que estaba loca, que no podía pitar un duelo de hombres. ¿Por qué no?, les respondía. Si corría incluso más que ellos. ¿O por ser mujer no pienso y ustedes sí? Hice todo lo que me propuse y no me arrepiento de nada .