Uno de los flashbacks que ofrece la economía del gobierno de Milei remite a la crisis argentina de finales de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rua. Para Abd, esa época coincidió con sus comienzos como fotógrafo: “La crisis es un recuerdo de mucha intensidad: las primeras grandes protestas, ver la cobertura de fotógrafos del mundo, presenciar el desastre en mi país y cómo la destrucción estaba ocurriendo cerca de mi trabajo, de mi casa. Yo comenzaba en esta profesión, y fue muy fuerte querer encontrar la forma de contar lo que veía sobre algo que estaba sucediendo tan cerca. Recuerdo una protesta de piqueteros en Salta a la que me mandaron; subí a un avión y los pasajeros eran cientos de gendarmes armados hasta los dientes. Empecé a reconocer a un país que tal vez no estaba tan frente a mis ojos de clase media acomodada, como cuando vi comunidades indígenas en una pobreza muy extrema. En 2002, un ejército de cartoneros y recolectores invadió Buenos Aires. La ciudad se había transformado en un lugar más hostil, difícil y más pobre. Al mismo tiempo fue un desafío interesante meterme de lleno en esa realidad y documentarla con las herramientas que tenía”.

Retratos en guerra

El trabajo de Abd de fotografiar zonas en riesgo o de conflicto se sostuvo en el tiempo: Cuando viví en Centroamérica y cubrí países de posguerra, como Guatemala, El Salvador y Honduras, empecé a tener mayor cercanía con los conflictos que cubría. Se fue dando naturalmente: por cubrir esas noticias fui enviado a Haití durante la caída del presidente Aristide, y luego me propusieron ir un año a Afganistán. Poco a poco fue subiendo el tono de la cobertura, pero no fue una búsqueda personal, se fue dando, y me sentía cómodo resolviendo; me parecían importantes las historias y así fue que me siguieron llamando para cubrir noticias bélicas y políticas .

Mientras transcurría su tiempo como fotógrafo de guerra, Abd utilizó en Afganistán cámaras antiguas de madera para tomar imágenes que requieren varios minutos para una sola toma: Los retratos son el resultado de alguna historia, alguna nota o evento que estoy fotografiando y que veo reflejado en ese rostro, en esa persona. Casi siempre está la historia atrás; eso me llama más que sólo la cuestión pictórica, porque vengo del periodismo. La cámara de madera es un gran medio para retratar, porque es un formato muy directo, de concentrarse en la mirada, en los rostros, en los detalles para poder contar esa historia .

Palimpsestos

Otra de las formas empleadas por Abd para retratar aspectos de la realidad son los palimpsestos, técnica que desarrolló gracias a la descompostura de su herramienta de trabajo y que ahora utiliza para designar la superposición de dos imágenes en un mismo cuadro: “Los palimpsestos parten de la necesidad de contar la complejidad de Guatemala, lo que no podía hacer en un trabajo fotográfico tradicional. Se me ocurrió después de una falla en mi cámara, que causó que se superpusieran las imágenes cuando tenía la batería baja, pero con un sistema en el que exponía los negativos de 30 rollos tres veces y luego los mezclaba en una bolsa para elegir la combinatoria al azar. El trabajo de reconocer esas imágenes que representaban mi interés estaba en la edición, ahí veía cuadros de forma lúdica, se interponían temas que me parecía que estaban íntimamente relacionados. A mi mujer se le ocurrió llamarlos ‘palimpsestos’, palabra que viene de antes de que existiera el papel, e implica raspar el cuero para volver a utilizarlo. Se trata de rescribir el mismo film en una sola película, historias que pasan frente a la cámara. Me sirvió para contar toda esa complejidad que ocurría al mismo tiempo en Guatemala”.