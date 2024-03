Un primo le sugirió trabajar en el Ejército: “‘Te mando al hospital’, dijo. Me aceptaron en el hospital militar. Allí había un coronel que era escultor; él me mandó a la ENAP. Llegué el último día de inscripciones, pero me aceptaron. Todo fue muy fácil para mí”.

–¿Por qué optó por la escultura?

–Al llegar a la escuela todo el mundo se fue a inscribir a pintura. Como soy un campesino muy atrevido, dije: por qué no va nadie a escultura. Nada más un muchacho, lo voy a acompañar . Estaba preparado para abordar todo; si es mas difícil, le entro.

En la ENAP, los maestros que más influyeron en Ortiz fueron los escultores Manuel Silva Guerrero, quien le enseñó a construir, y Elizabeth Catlett, quien le hablaba de figuras como Henry Moore, y le hizo entender los movimientos artísticos en Europa y el arte de México. Determinantes en su formación fueron Antonio Trejo, maestro de dibujo, y Hermilo Castañeda, quien nos enseñó la conformación de las formas anatómicas. De no haber aprendido eso no podría hacer lo que hago .

Al salir de la escuela vino su periodo de creación; fue cuando se dedicó a desarrollar los temas de la Mixteca. Regularmente, me remonto a ellos porque son los que he vivido o oído , refiere. Uno de sus temas es piedra-raíz o gente de piedra que habla . “Al revisar los códices de la región –contienen su historia–, (vi que) antes de la llegada de los mixtecos allí vivía una gente a la que le decían ‘de piedra’, porque no tenían idioma propio, ni conocimientos. Llegaron los mixtecos y empezaron a fundamentar su nueva nación.

Somos gente de piedra también, porque no conocíamos la herramienta de fierro, que trajeron los españoles. Se tallaba con pura piedra. Piedra con piedra, para dar simbología a su costumbre. Ese es el valor de las obras. No sé si es modernidad; sin embargo, es necesario que se hagan.

–¿Se ha sentido relegado?

–Sí, me he sentido relegado por cuestiones de las obras. Siempre me dijeron que soy un artista común, como artesano. Nunca me sentí así, porque tenía todos los elementos en mi mano en cuestiones de técnica, composición y temas. Por eso vemos que llaman obras a cualquier cosa, pero no tienen lenguaje. Esas obras no pueden hablar. Es importante que digan algo.

Ortiz consigue su piedra con un cantero que más bien se dedica a cuestiones arquitectónicas, no a escultura. Son personas oriundas de Chimalhuacán, donde se tallaba la piedra ancestralmente . Además, emplean las técnicas más complejas que hay en el arte. No esas cosas blandengues . Siguieron haciendo un arte muy formal que tiene definición en su objetivo.

La obra de Tiburcio Ortiz, quien también es pintor y ha realizado varios murales, es figurativa, pero con significado , lo cual implica no hacerlo tan realista .

Entre su obra pública se encuentra un busto del antropólogo Antonio Caso para el Instituto Nacional Indigenista (INI); el Monumento al indígena, una donación para la ciudad de Oaxaca con el patrocinio del INI, y la escultura Guerrero jaguar de la noche, para el Museo al Aire Libre de Utsukushi ga Hara, en Tokio.