Tan sólo en la alcaldía Benito Juárez, anteriormente gobernada por el hoy candidato opositor, Santiago Taboada, se han contabilizado 264 pisos que se construyeron de manera irregular. Varios ex funcionarios de la demarcación han sido investigados por avalar edificaciones que violan el uso de suelo e incluso han confesado su participación en estos actos, por lo que han devuelto edificios a la administración pública local como parte de la reparación del daño al erario.

En comisiones del Congreso de la Ciudad de México, diputados aprobaron una reforma para adicionar un capítulo en el Código Penal local para castigar con cárcel actos de corrupción inmobiliaria. Por estos casos, diversos funcionarios e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) han sido investigados, como el ex diputado y ex delegado de Benito Juárez Christian von Roehrich.

Presenta el gobierno local ternas de alcaldes sustitutos

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México envió al Congreso local las ternas para sustituir a los titulares de seis alcaldías que pidieron licencia para separarse del cargo de manera definitiva con el fin de competir en las elecciones del 2 de junio.

Se trata de las demarcaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Xochimilco, donde sus ex titulares ahora son candidatos a la jefatura de Gobierno, a senadores y a diputados federales.

En todos los casos, las propuestas de alcaldes suplentes son directivos que se encuentran laborando en los órganos político administrativos, incluso algunos son encargados de despacho.

No obstante, entre las propuestas destacan los nombres de José de Jesús Arrieta Espinosa –ex secretario particular del ex alcalde Adrián Rubalcava–, quien fue señalado como responsable de reventar un evento del panista Santiago Taboada; también Dulce María Jurado Ávila, en Cuauhtémoc, de quien se conoce públicamente que fue una candidata del extinto partido Nueva Alianza, y María del Rocío Lombera González, en Iztapalapa, que fue funcionaria de la alcaldía, según el registro de servidores públicos actualizado al 31 de enero pasado.