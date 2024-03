Jared Laureles

Periódico La Jornada

Lunes 11 de marzo de 2024, p. 28

La empresa responsable de las compras de medicamentos Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) ha despedido al menos a 20 trabajadores, entre sindicalizados y de confianza, por negarse a cambiar su adscripción a la Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, estado de México.

Empleados entrevistados –que solicitaron reservar su nombre por temor a represalias– denunciaron lo anterior y señalaron que los directivos los presionan para firmar su liquidación con la promesa de darles un extra , aunque en realidad les han pagado bajo, no como corresponde por ley .

La semana pasada despidieron a siete compañeros y en total ya van 20 ; se trata de personal de entre 12 y 20 años de antigüedad, aunque les advirtieron que serán más en los próximos días; supuestamente los invitan a irse y les dicen que les van a dar una liquidación .