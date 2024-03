Esa conversación pinta de cuerpo entero a Zapata. No podía fallarle a su pueblo, no podía traicionar a los campesinos que lo seguían y confiaban en él. Por eso exigió que, antes de entregar las armas, los pueblos tenían que recuperar la tierra que les pertenecía.

“Mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado le quito su reloj y me lo guardo y andando el tiempo nos llegamos a encontrar, los dos armados, con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución? Sin duda –le dijo Madero–; le pediría incluso una indemnización. Pues eso, justamente –le dijo Zapata– es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, donde unos cuantos hacendados se han apoderado de las tierras de los pueblos. Mis soldados (los agricultores armados y los pueblos todos) me exigen diga a usted, con todo respeto, que se proceda desde luego a la restitución de sus tierras”.

El Plan de Ayala y las propuestas políticas del zapatismo no se limitaron a la tierra. Para Zapata, la revolución era un proceso integral. No sólo era un cambio de gobierno. La revolución debía ser una transformación integral: económica, social, política, cultural. Eso fue lo que hizo el zapatismo en la región donde tuvo influencia: Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, estado de México, buena parte del Distrito Federal y partes de Veracruz y Oaxaca.

El zapatismo llevó a cabo la más profunda reforma agraria de la Revolución. Los pueblos recuperaron su tierra y la trabajaron en libertad. Eligieron democráticamente a sus autoridades y llevaron a cabo una experiencia de autogobierno y autogestión en las comunidades, apoyadas por el Ejército Libertador zapatista, proceso denominado por Adolfo Gilly como la comuna de Morelos.

Cuando los zapatistas se aliaron con el villismo, tomaron conjuntamente la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 e instalaron en Palacio Nacional al gobierno de la Convención, en lo que representa el cenit de la revolución popular en la historia nacional.

Dentro de la Convención, el zapatismo propuso un programa de gobierno popular. La Convención hizo suyo el Plan de Ayala. Logró que se aprobara un gobierno parlamentario y que los trabajadores tuvieran garantizado su derecho de huelga y sindicalización y métodos de acción directa para exigir sus demandas. Su programa incluyó la supresión del ejército permanente por considerarlo su instrumento de opresión sobre el pueblo que no se justificaba si México no estaba en guerra y su sustitución por el pueblo en armas. Estableció el divorcio, para contribuir a la emancipación de la mujer y mecanismos inéditos de democracia participativa como el plebiscito para que el pueblo ratificara o reprobara las leyes, que eran tan importantes, decían, que no podían dejarse sólo en manos de los políticos y estableció la revocación de mandato, como un mecanismo para que la sociedad pudiera quitar en cualquier momento a los gobernantes que no cumplieran con su deber, la creación de jurados populares y una ley para los funcionarios públicos que tenían que actuar con responsabilidad, honestidad y eficiencia.

Zapata y el zapatismo dejaron una huella profunda en la historia nacional. Sembraron una semilla de rebeldía que ha permanecido y sigue viva. Se han conver­tido en símbolo que alienta la lucha popular de campesinos, indígenas, obreros, estudiantes y sectores populares.

* Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México