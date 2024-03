D

e cara a las elecciones a realizarse el próximo 2 de junio, es imprescindible poner sobre la mesa la responsabilidad ciudadana de votar como tema crucial en cualquier sociedad democrática. El acto de sufragar es una manifestación de participación cívica y un deber moral que cada ciudadano tiene hacia su país y sus conciudadanos. Al ejercer el derecho al voto, los ciudadanos contribuyen activamente a la toma de decisiones en su país, influyendo el curso de la política y la dirección de la nación.

Sin embargo, la responsabilidad ciudadana no sólo se trata de cruzar una o varias boletas en favor de unos y otros; debe de ir más allá: si lo que queremos son buenos gobiernos emanados de una democracia, es vital exigir y participar del debate público, es decir, estar atentos a qué propone cada uno de los y las candidatas a diferentes cargos, exigir los adecuados planteamientos a problemáticas nacionales en los que no sólo se diga qué hacer, sino, sobre todo, cómo hacerlo. No basta con observar a líderes y representantes que defiendan y promuevan el bienestar común, la igualdad y la justicia, sino cómo esos objetivos se pueden alcanzar, con qué recursos, cuál es el equipo para poder realizarlo, porque cuántos planteamientos en campaña ha habido y se quedan en puras promesas.

Sólo así el acto de votar podrá ser un medio para influir en la formulación de políticas que impactarán la vida de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que son más vulnerables y desfavorecidos.

La responsabilidad de sufragar se extiende a la promoción de la tolerancia y la inclusión en la sociedad. Por ello, en el debate público caben todas las voces, el acto de votar permite a los ciudadanos respetar las diferencias de opinión y contribuir a la construcción de un ambiente político en el que se escuchen y consideren diversas perspectivas. Al ejercer el voto, los ciudadanos fomentan y obligan a un clima de diálogo democrático y colaboración, fortaleciendo así los cimientos de una sociedad plural y respetuosa.

Es importante destacar que dicha responsabilidad ciudadana va más allá del acto individual de acudir a las urnas. Implica informarse de manera consciente sobre los candidatos, partidos y propuestas electorales, así como participar activamente en discusiones y debates sobre temas relevantes para la sociedad. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de educarse sobre los asuntos públicos y buscar fuentes confiables de información que les permitan tomar decisiones informadas al momento de emitir su decisión en las casillas.