En los primeros 10 días de campaña, los partidos políticos buscan tirar varias candidaturas a cargos públicos federales, principalmente de senadores y diputados, pues han sido impugnados los registros de los ex priístas Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Moreno Arcos; del ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, así como de Néstor Camarillo, quien busca una diputación indígena.

En tanto, el PAN impugnó la candidatura de Janet Raquel Tapia Barrera, del PT, quien está postulada por Morena para la alcaldía de Mexicali y también para un escaño en el Senado, lo cual, a decir del blanquiazul, no puede ser porque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que nadie podrá registrarse a distintos cargos de elección.

En algunos casos los inconformes no pertenecen a partidos políticos, son ciudadanos que han dado argumentos para bajar candidaturas que no cumplen con los requisitos, como el ex alcalde de Progreso, Yucatán, Julián Zacarías, quien aspira a una diputación federal indígena por la coalición Fuerza y Corazón por México, lo cual, según la inconforme, no cumple porque no está adscrito a una comunidad indígena.