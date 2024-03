Sin bandera

En tanto, la candidata reprochó que en la marcha del 8 de marzo no estuviera el lábaro monumental en el Zócalo, y en su lugar había gases lacrimógenos para recibir a las mujeres que luchan . Consideró que el mensaje del gobierno fue: Sí, marchen, pero calladitas, ordenaditas, sin molestar al Presidente en su palacio .

En su mensaje, expuso que la violencia que viven las mujeres no es el resultado del comportamiento de un grupo de hombres, el enemigo es el sistema, es la organización social, son las estructuras de poder que por muchos años nos han excluido. Si el gobierno no quiere asumir esa realidad, si no hay voluntad de cambio, no habrá esperanza .

Y ya con una crítica dirigida a la ex jefa de Gobierno, aseveró que se ha dedicado a decir que es tiempo de las mujeres, pero no se quiere separar del proyecto de destrucción , ya que guardó silencio ante la desaparición de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Por la tarde, junto a víctimas de violencia y una veintena de personas, realizó una clausura simbólica de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina y se expresó por destinar recursos a los estados para duplicar el número de agencias del Ministerio Público.