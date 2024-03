De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 11 de marzo de 2024, p. 4

Un día después de que Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición que integran el PAN, el PRI y el PRD, anunciara que cerrará la refinería de Tampico, Tamaulipas –al equivocarse sobre la ubicación, pues en esa entidad está en Ciudad Madero–, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en redes sociales que ya la libramos , porque no cerrará ninguna de las refinerías del país, dado que la de Tampico no existe .

Y al citar a los presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, recordó que en su momento ellos advirtieron que malos mexicanos identificados con las peores causas intentarían en el futuro entregar los recursos y el petróleo a inversionistas extranjeros.