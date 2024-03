▲ “‘Hace apenas cuatro décadas, en México no teníamos elecciones libres; no había instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos y no había espacios para que la diversidad política se expresara’. (Igualito que ahora, ya ven que al Zócalo no puede uno entrar… en auto, aunque sea del año).” Foto Víctor Camacho

Q

uiero creer que una buena parte de la multitud estará de acuerdo en que, tras leer algún escrito o escuchar una opinión por cualquier medio electrónico, al oyente o lector le corresponde el derecho de emitir su aprobación, rechazo o todo lo contrario a lo visto o escuchado, siempre que lo haga dentro de las normas civilizadas que aún persistan.

Tercera llamada, tercera, ¡comenzamos!, dice el orador de los 100 membretes, don Lorenzo Córdova: Comienzo por reconocer que el nuestro es un país que arrastra muchos problemas. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no sólo no hemos resuelto, sino que siguen siendo pendientes . (Ilustre doctor y orador: si siguen pendientes es que –¡quién lo creyera!– no han sido resueltos, y a la visconversa: si no han sido resueltos, resulta inevitable que estén pendientes). Más nos vale enfrentar y resolver esos problemas pronto, porque ponen en riesgo nuestra democracia. (¿La democracia que en uno de sus párrafos existe y en el otro no?).