Gaza en la entrega de los Óscar

I

mportante y necesaria la declaración del actor Jonathan Glazer contra el genocidio y ocupación del Estado de Israel en Gaza. No dejaremos de levantar la voz contra el infierno que sufre el pueblo palestino.

Valentina Leduc, María del Carmen Farías, Yuriria Iturriaga, Federico Campbell Peña, Mariana Mercado, Úrsula Pruneda, Antonio Gritón, David Maciel y Francisco Urrusti

Atenta carta a Martí Batres

La consulta ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México para nombrar calles de la urbe con los nombres de mujeres destacadas está mal hecha. Dice: Te invitamos a participar en la elección de las mujeres destacadas de México y el mundo con las que nombraremos algunas de las calles y avenidas de nuestra ciudad .

Aparecen en la consulta 29 mujeres con un breve enunciado sobre su mérito. La consulta no dice que uno tiene derecho a elegir sólo a una. La primera que aparece es Elvia Carrillo Puerto. Por supuesto, es muy merecido que una calle lleve su nombre. Así que la elegí, suponiendo que iba a seleccionar a las de mayor mérito, según mi criterio. Pero no, ya no podía seleccionar a nadie más. Yo creía que iba a elegir a las mujeres destacadas de México y el mundo de la lista, pero ya no pude escoger a nadie más. Por cierto, mujeres destacadas del mundo faltarían por miles en la lista. Esto va a ocurrir y ya debe haberle sucedido a un número crecido de ciudadanos. Si uno supiera que sólo tiene un voto, pensaría en primer lugar en el criterio de selección, porque no se puede comparar, pongamos por caso, a Chavela Vargas con la revolucionaria Valentina Ramírez Avitia. El peso y la profundidad histórica de las 29 mujeres es del todo diferente. Pero si tuviera, digamos, cinco votos, podría usar hasta cinco criterios de selección. La consulta va a producir un resultado que no es el que quiera el conjunto de los participantes.

Aún se podría corregir el mal paso.

José Blanco

