Afp, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 11 de marzo de 2024, p. 19

Lisboa. El líder de la opositora Alianza Democrática (AD), de centroderecha, Luis Montenegro, reivindicó la victoria sobre los gobernantes socialistas en las elecciones legislativas anticipadas celebradas ayer en Portugal.

Parece inevitable que la AD ganó las elecciones y que los socialistas perdieron , declaró Montenegro ante sus simpatizantes en Lisboa.

Antes, el candidato del Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno Santos, asumió su derrota y felicitó a AD, coalición de partidos de centroderecha, por su victoria, aunque al cierre de esta edición no se conocían resultados oficiales sino proyecciones de encuestas.

Pese al resultado tangencial, todo indica que el PS no será el partido más votado. Quiero felicitar a la AD por la victoria. El Partido Socialista estará en la oposición. Renovaremos el partido e intentaremos recuperar a los portugueses descontentos con el PS. Esa es nuestra tarea , declaró.

Indicó que no dejará la oposición en manos de la formación populista Chega! (¡Basta!), que quedó en terer lugar; dijo que no tenía sentido mantener al país en suspenso por un puñado de diputados, reconociendo que, según las previsiones, no pueden lograr la victoria.