Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de marzo de 2024, p. 24

Cuernavaca, Mor., Aldo N, hijo del ex subprocurador de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Marcelino Soto Camacho, quien hace un año había sido vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado cometido contra su hija de 4 años, fue dejado en libertad el pasado 13 de febrero por dos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes consideraron que no había pruebas suficientes de la agresión.

Dos de los tres juzgadores que participaron en la audiencia de sentencia votaron para otorgarle la libertad, mientras que uno consideró que Aldo N debía ser sentenciado por el delito de abuso sexual agravado. Sin embargo, los dos votos se impusieron y el sujeto salió libre al terminó de la diligencia.

Los jueces que dejaron en libertad al hijo del subprocurador son Leticia Damián Avilés y Carlos Isaac Jiménez; mientras el que quería sentenciarlo es Adolfo González.